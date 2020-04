意大利再多800人染疫亡 歐洲逾百萬人因疫情失業

【有線新聞】

歐洲疫情方面,意大利再多800多人死於新型肺炎,死亡人數突破12,000人,累計105,000多人染病,西班牙累計超過95,000人確診,法國增至52,000人確診,並多近500人死亡,再創單日新高,疫情令歐洲至少100萬人失業,實際數字可能更多。

歐洲疫情重災區意大利,週二中午時分,多個名勝地標和政府建築物外的國旗緩緩落下。全國各地和梵蒂岡靜默一分鐘,為新型肺炎死者致哀。羅馬市長拉治致辭,呼籲大家團結,死者才不會白白犧牲。

當地全國封鎖令踏入第三周,國家衛生院指疫情進入平穩期,相信很快就會看到新增確診數字回落,但強調不代表已經征服高峰,仍未能解除封鎖令,並必須時刻保持高度警惕。

相對貧窮和落後的意大利南部地區,近日確診人數大幅增加,當地人擔心南部無論是醫療系統,還是經濟均無法承受疫情衝擊。

歐洲各地開始出現中小企倒閉潮,根據歐洲貿易協會聯盟數據,歐洲過去兩星期至少一百萬人失業,但數字仍未計上不能申請失業援助金的自僱人士等,預料因疫情失業的人實際上更多。

西班牙政府公布新一份經濟援助方案,涉及七億歐元,對象包括自僱人士和中小企,容許他們遲交社會保障金,又不會逐出未能按時交租人士,可望幫助50萬個家庭。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。