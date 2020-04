【KTSF】

美國連鎖店Costco宣布,為控制店內的購物人流,由4月3日起,每張會員卡只限最多兩人進入店內購物,直至另行通告為止。

Costco在網站稱,這項措施是為了保障會員及員工的安全而實施,之前,持卡會員可以攜同兩名親友入內,以及他們的年幼子女。

新型肺炎爆發掀起的搶購潮,令Costco的生意額急增,很多日用品一度被搶購一空,為杜絕濫買的情況,Costco已對某些貨品實施限購,例如廁紙及雞蛋等,同時縮短營業時間,讓員工有充足的時間補貨。

