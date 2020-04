Challenger School有家長促學校停課後 子女被開除學籍（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

最近有華裔家長投訴私立學校Challenger School,在加州公布居家抗疫命令之前,因為有家長要求學校停課,有學生因此被開除。

擔憂新冠肺炎疫情擴散,灣區公立學校3月13日開始陸續宣布停課,私立學校Challenger School的家長也要求學校停課,有家長投訴小孩因此遭到學校開除。

受訪家長說:「學校說你們這些家長,憑甚麼跟他們要求,學校還說不允許家長寫請願信,如果寫請願信,我們有一個家長沒在臉書留言,他是因為寫了請願信,學校就把他的小孩踢出去。」

Challenger School在灣區有十所分校,一位不願具名的San Jose家長投訴,他說3月12日,學校執行長發信通知家長,學校沒打算停課,還認為家長大驚小怪,一直到3月16日,灣區6縣宣布居家抗疫,學校才停課。

受訪家長說:「我覺得他們這樣子,就把這些小孩踢出學校,我覺得這種對父母、還有對小孩的報復,在疫情危機時期,是非常的不道德的。」

這位家長說,家長們連警告信都沒收到,學校就直接電話通知,自己的小孩就不能再回學校上課,完全沒有申訴的機會。

根據Challenger學生手冊,學校有權利開除學生,如果學生的家長不跟學校合作,或是不滿意學校的服務或決定。

受訪家長說:「我覺得私立學校一定要有規範,在疫情危機這樣做,已經給家長增加壓力,希望這些教育委員可以監督這些私立學校多規範。」

記者無法聯絡校方回應家長的投訴。

記者問Saratoga學區委員張琛對這件事的看法,她說非常不苟同學校的處理方式,認為作法太過粗暴,應該讓家長有申訴的管道。

她說教育是百年大計,應該以小孩福祉為主,公立學校要開除一名學生之前,也會幫這位學生找到下一所學校。

但張琛也提到,當時灣區許多學區也是受到許多家長的壓力,對於是否要停課陷入兩難。

在Challenger School的臉書,也有支持學校的家長在上面留言,指部分家長「霸凌」校方,Challenger School強調以升學為導向,深受許多矽谷華裔及印度裔家長歡迎,不過經過這次的事件,有家長說對私立學校失去信心。

