疫情下加州失業救濟申請創新高 較平日高70倍

受疫情影響,加州申領失業救濟人數創新高,單本週一就有15萬人提出申請,是平日數量的70多倍,加州現申請失業救濟人數達到160萬。

舊金山居民Fiona Carty本週一提交了失業救濟申請,她原本是著名奶茶店Boba Guys的設計師,因為這次疫情,該店解僱了400名員工,並且暫時關閉了位於加州和紐約的17間門店。

全美一週之內首次申領失業救濟人數達到330萬人,為避免期間租客受到逼遷,包括加州在內的26州,已緊急頒布停止逼遷令。

於此同時,申請糧食券的人數也在增加,在舊金山平均每日有300個申請,是平時的兩倍。

位於聖荷西的Sacred Heart社區服務機構,早前動用一筆1,100萬元的基金,為陷入經濟危機的居民發放支票援助,頭三日就收到4,500份申請,目前錢已經用完,但還有很多人在輪候名單上。

