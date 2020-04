【KTSF】

加州州長紐森週三宣布,加州公立學校在餘下的學年將不會重開,教學將會透過遙距方式進行。

加州教學總監Tony Thurmond週二去信各校監表示,在本學年剩餘的時間,學生可能無法重回校園上課。

但他強調,這並不意味著這一學年就此結束,學校應該將教學重點放在遠程教學上。

他同時表示,州教育部正計劃通過網絡研討會,為學校提供支援,本週他們將為高中高年級生的成績及畢業等擔憂的問題提出指導意見。

另一方面,州教育部也計劃在各校區進行調查,以了解各區的技術差異情況,確保所有學生都能有設備及網絡進行在線學習。

