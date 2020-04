【KTSF】

康湼狄格州一名6週大嬰兒因為感染新型肺炎,病重不治。

康湼狄格州州長Ned Lamont週三發推文說,該名初生嬰兒上週送院,當時已失去知覺,最後病重不治,該名嬰兒是於週二確診新型肺炎。

州長說,該名嬰兒相信是該州最年輕的新型肺炎死者,他呼籲民眾要盡量留在家中,恪守社交距離,保護自己和身邊的人。

康湼狄格州目前有3,557宗確診個案,當中766人要入院治療,85人死亡。

