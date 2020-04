【KTSF】

短租平台Airbnb推出新政策,幫助那些訂單遭到取消的出租房戶主。

由於疫情爆發,Airbnb允許通過該公司預訂住房的客戶免費取消行程,但是這就導致出租房的戶主們受到了經濟損失。

為了彌補商戶,Airbnb的執行長Brian Chesky週一與超過6,000名參與者舉行電話會議,向他們說明在疫情期間,公司對商家的補助政策。

Chesky表示,將投入2.5億,用於補償訂單遭到取消的商家,另外 還將投入1,000萬,用於幫助商家支付房貸和租金。

Airbnb也會啟動一個捐助活動,為商家們籌集資金,不僅如此,Airbnb美國的出租房商戶,也有資格享受特朗普總統前不久簽發的聯邦救濟補助金。

