白宮預測新型肺炎將奪10萬至24萬人命 特朗普籲國民有心理準備

【KTSF】

特朗普總統週二警告國民,要為美國未來兩週的疫情做好心理準備,白宮週二公布最新的預測數字,當中指出,即使社會大眾普遍遵從現行的社交距離指引,新型肺炎在美國仍可能奪走10萬至24萬人的性命。

公共衛生官員表示,如果大家改變社交行為,死亡數字有可能下降。

白宮新型肺炎抗疫小組成員Deborah Birx醫生說,我們相信可以做得更好,所有美國民眾都需要正視自己在阻截散播病毒上所扮演的角色。

特朗普形容,美國在抗疫工作上已處於生死關頭,他敦促民眾遵照政府發出的指引,他相信國家很快「在隧道的盡頭看到曙光」。

新型肺炎在美國已造成逾3,600人死亡,17萬人確診。

特朗普說:「我希望每一名美國人要為未來艱難的日子做好準備,未來兩週將會非常慘痛。」

Birx醫生說,原本預測的死亡人數是150萬至220萬,但這是沒有實施社交距離下最壞情況下的預測。

Birx醫生強調,那些新型肺炎個案仍未急升的州,目前可以採取採施,減低住院及死亡數字。

特朗普週二對疫情的態度可說出現大逆轉,他上週還表示,目標在4月12日開始解封,讓美國重新開啟經濟活動。

特朗普稱,據他理解,10萬死亡數字是很難避免的最低數字。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。