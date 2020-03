白宮抗疫小組正研究應否建議民眾戴口罩

【KTSF】

美國國立過敏症與傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生表示,白宮新型肺炎抗疫小組正在研究應否建議民眾使用口罩,以阻截新型冠狀病毒傳播。

Fauci醫生週二接受CNN訪問時稱,白宮抗疫小組首先要確保,此舉不會令醫護人員失去防護用品的供應。

Fauci醫生說:「當我們有充足的口罩供應時,我認為應該要審慎研究應否擴大建議社區使用口罩,不過我們目前仍未到這個地步,但我認為已接近作出定論。」

Fauci醫生說,佩戴口罩可以預防染病者散播病菌。

特朗普總統週一則說,他認為可以在短期內擴大使用口罩。

特朗普說:「我意思是,你知道,我希望國家重回軌道,我們不會永遠需要戴口罩,但可能要持續一段短時間。」

聯邦疾控中心(CDC)自疫情爆發以來一直表示,民眾如果沒有病不用戴口罩,在防護物資供應緊張下,口罩應留給醫護人員使用,CDC也擔心民眾戴了口罩後,以為這樣做就不會感染病毒,反以會忽視其他更重要的防護措施,例如勤洗手等。

但有人質疑,不少新型肺炎患者在感染初期並沒有徵狀,因此很多人有病而不自知,這段期間他們也有散播病毒的能力,這時如果有戴口罩,或能阻止病毒散播。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。