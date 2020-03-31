白宮抗疫小組正研究應否建議民眾戴口罩

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美國國立過敏症與傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生表示，白宮新型肺炎抗疫小組正在研究應否建議民眾使用口罩，以阻截新型冠狀病毒傳播。

Fauci醫生週二接受CNN訪問時稱，白宮抗疫小組首先要確保，此舉不會令醫護人員失去防護用品的供應。

Fauci醫生說：「當我們有充足的口罩供應時，我認為應該要審慎研究應否擴大建議社區使用口罩，不過我們目前仍未到這個地步，但我認為已接近作出定論。」

Fauci醫生說，佩戴口罩可以預防染病者散播病菌。

特朗普總統週一則說，他認為可以在短期內擴大使用口罩。

特朗普說：「我意思是，你知道，我希望國家重回軌道，我們不會永遠需要戴口罩，但可能要持續一段短時間。」

聯邦疾控中心（CDC）自疫情爆發以來一直表示，民眾如果沒有病不用戴口罩，在防護物資供應緊張下，口罩應留給醫護人員使用，CDC也擔心民眾戴了口罩後，以為這樣做就不會感染病毒，反以會忽視其他更重要的防護措施，例如勤洗手等。

但有人質疑，不少新型肺炎患者在感染初期並沒有徵狀，因此很多人有病而不自知，這段期間他們也有散播病毒的能力，這時如果有戴口罩，或能阻止病毒散播。

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