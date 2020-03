【KTSF】

美國大型連鎖超市Walmart週二宣布,將會對所有進入分店和配送中心上班的員工量度體溫,若體溫達華氏100度或以上,員工就不可以上班,但仍會獲發薪酬。

Walmart表示,發燒的員工,必須連續3天體溫低於100度以下才可以恢復上班,員工享有兩週有薪病假,如果請假日數超出兩週,可以申請其他有薪假期。

另外,Walmart亦表示,未來數週將會為員工提供口罩和手套,但口罩型號不會是N95,因為前線醫護人員更需要這款口罩。

Walmart估計一週將為員工提供700萬個口罩。

Walmart是全美最大的私營僱主,僱有140萬名員工,在疫情引發搶購潮下,Walmart正招聘15萬名臨時工,應付急增的工作量。

