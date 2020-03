【KTSF】

美國新型肺炎死亡人數週二突破3,500人,超出中國官方公布當地的死亡數字,另外,紐約一個改建為臨時醫院的會議中心已開始接收病人,美國網球公開賽舉行的場地也將會改建為臨時醫院。

根據John Hopkins大學公布的數字,全球已有超過80萬人確診,39,000人死亡,當中一半是意大利和西班牙的死亡個案,美國的死亡人數則在週二升至3,550人,超過中國報稱的3,300人。

紐約是美國疫情的重災區,全州約有1,550人死亡,當中大多數居住在紐約市。

