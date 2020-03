美國批准用口罩消毒機 一個N95可重用20次

【有線新聞】

美國累計超過16萬人確診新型肺炎,超過3,000人死亡,特朗普總統形容未來30天是抗疫關鍵時刻,當局已批准一款機器,消毒N95口罩以便重用,並由中俄等國接收抗疫物資。

疫情嚴峻,紐約市中央公園設置臨時醫院,協助接收病人,短缺的並不只病床,美國多個州都反映,個人防護裝備以至病毒測試資源都不足。

特朗普表示:「這是我們共同愛國義務,未來30天充滿挑戰,是非常關鍵的30天,有如背水一戰。」

特朗普在白宮見記者,形容未來30天是抗疫關鍵時刻,全國至今已有100萬人接受了病毒測試,目前每天檢測10萬個樣本。

食品及藥物管理局近日推出新快速測試,15分鐘便知道初步結果。

當局亦批准了一款機器,消毒N95口罩,以便重複使用,每部機每天消毒最多12萬個口罩,每個口罩可以消毒約20次。

特朗普又說,接收了中國與俄羅斯等國家捐助的抗疫物資,他呼籲美國國民嚴格遵守當局的防疫指引,這樣可以拯救過百萬人的生命。

特朗普表示,華府有討論過全國居家令,但目前頒布的可能不大。

隨著更多州份頒令叫居民留在家中,美國傳媒推算,實際上全國已有七成八人口,即是超過2.5億人處於居家令。

美國軍方首次有現役軍人死於新型肺炎,死者是新澤西州一名國民警衛軍。

