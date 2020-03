柏克萊加大設新化驗所檢測新冠病毒 一天可驗3千樣本

【KTSF 黃恩光報導】

柏克萊加大的研究人員設立一個新的化驗所,採用機器人科技,處理新型冠狀病毒化驗樣本,最多可以每天檢驗3,000個樣本,大大提高化驗的效率,預期這個臨時化驗所最快下星期取得認證之後就可以啟用。

柏克萊加大表示,目前用來檢驗新型冠狀病毒的測試劑很有限,加上一般實驗室用人手化驗,所以速度較慢,例如柏克萊加大Tang Center學生保健中心,直至目前為止只能將不到數十個學生的樣本送到本地的實驗室化驗,其中一個樣本呈陽性反應。

為了提高化驗的效率,柏克萊加大的創新基因組研究所成立一個臨時的化驗所,校內的實驗室捐出機械設備,而一組義務研究員就研究和試驗快速的化驗方法,由於過程機械化,可以同時處理超過300個病人的樣本,一個小時之內有結果,預計每天可以完成1,000個,最多達到3,000個樣本化驗。

這種測試技術得到FDA聯邦食品及藥物管理局認可,柏克萊加大創新基因組研究所設立符合生物安全二級規格的實驗室,用來化驗新型冠狀病毒樣本。

數十名研究員會接受快速的訓練,化驗所正式投入服務之後,研究員將會穿上全套保護裝備。

柏克萊加大表示,化驗室啟用之後,首要任務是化驗學校教職員和學生的樣本,不過研究員也會與東灣的公共衛生局合作,快速化驗各地病人的樣本。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。