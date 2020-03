【KTSF】

受新型肺炎的影響,史丹福大學已將春季學期的課程轉為網上授課,但校長表明不會減學費,有過千名學生因此發起聯署,要求學校減學費。

有超過1,600名學生聯署,要求學校減春季學期學費,認為網上課程不能和面對面授課的教學質量相提並論,同時也能減輕疫情對很多家庭帶來的經濟衝擊。

部分商學院的學生更要求減免80%的學費,有近1,000名法學院學生表示,如果學校不滿足他們要求,將不再向學校捐款。

學校發言人表示,在線教學並不能消除教學成本,因為學費無法覆蓋所有開支,而學校一直嘗試給受影響的學生授課。

本科生如在4月13日前申請休假,可全額退學費,之後只能按比例退款,但學校已做好準備協助有困難的學生。

加大柏克萊也有超過1,700名學生聯署要求學校減學費。

