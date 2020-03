【KTSF】

有鑑於自疫情爆發以來,美國的亞裔人士受到歧視仇恨犯罪個案不斷上升,南灣Santa Clara縣地檢處近日推出一段55秒的影片,警告將疫情歸咎於特定人群將面臨刑事後果。

根據舊金山州立大學亞裔研究學院教授Russell Jeung指出,約一周時間,該學院成立的一個報告機構就收到超過1,000宗新型肺炎相關的歧視案件。

在舊金山華埠,有民眾成立了SF Peace Collective,創辦人Sammy指,在新型肺炎疫情之前,就有很多針對亞裔的襲擊,他們不能坐視不理,他成立的該團體是一個由民眾和退伍美軍組成的一個志願者團體,並在華埠街道上巡邏,希望籍此提高亞裔對仇恨犯罪的警覺,和將信息帶到美國其他城市的華埠。

