國務卿呼籲海外美國公民如欲回國盡快起行

【KTSF 江良慧報導】

國務卿蓬佩奧週二呼籲目前仍然身在海外的美國公民,若想回國的話就應立即起行,他表示,雖然國務院人員會致力把滯留海外的美國人帶回國,但時機已經不多。

蓬佩奧表示,由於不少航空公司都已經削減大部分航班,不知道他們會否把剩餘的航班都取消,到時候美國政府就不能保證能無限期安排包機把海外美國人撤回來。

另外,他也敦促海外美國人與最就近的美領館或者大使館,又或者是上網到國務院的STEP精明旅客登記計劃登記,計劃會向海外公民發出有關當地的安全警示,和提供與美國聯絡的通訊連結。

國務院的遣返工作小組在過去幾個星期,分別在秘魯、日本的鑽石公主號郵輪,以及滯留巴西銀影號郵輪上,把過千名美國人接回國。

國務院表示,單在上星期,就有超過13,000名滯留海外的美國人聯絡國務院,要求協助回國。

