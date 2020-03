加州州長呼籲退休或在學醫護協助抗疫（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

加州目前急需醫護人員參與對抗新冠肺炎疫情,州長紐森呼籲,不論退休還是在校的醫護學生,都加入醫療團隊協助抗疫,另外,紐森週一透過Facebook直播,回答Facebook創辦人Mark Zuckerburg夫婦所關注的疫情問題。

紐森在記者會上呼籲,凡是已退休的醫生護士,或醫護院校的在校生,甚至緊急救護人員,都可以加入州內醫護團隊,共同對抗新冠肺炎疫情。

州府已成立一個專門網站healthcorps.ca.gov,方便有志加入申請加入,並快速拿行醫執照。

紐森說:「我們會問你們一些基本問題,幫助你們重獲執照,幫助你們了解章程手續,讓你們可以快些出發,支援加州人民的需要。」

紐森表示,臨時加入抗疫團隊的醫護人員,政府會支付薪水,他希望這個Healthcorps計劃,可以增加最多37,000名有執照的醫護人員。

至於檢測套件是否足夠和快速,紐森澄清,有些報導並不屬實,研發和生產公司因缺少部分組件,還未能大批量投產,不過州府與相關公司一直保持密切聯繫,希望儘快批量生產。

紐森說:「一些宣傳能提升檢測能力10分鐘,家裡檢測45分鐘等等,能力規模並非如廣告所說,我說過我們才是施行者,我們有資源正密切與這些公司聯繫。」

加州目前公佈的確診案例是5,763宗,死亡案例135宗。

紐森週一還跟Facebook創辦人Zuckerburg夫婦視訊通話,他說州府已向州內各醫院分發3,260萬個N95口罩,並希望能生產一萬台呼吸機。

紐森說:「當你聽到大家說,成千上萬或幾十萬,他們跟你說的都不實際,我們需要的是上千萬上億,像加州這麼大的州要上億,我們需要10億雙手套。」

當紐森被問到為甚麼不採取完全封州政策,紐森說,一些必要工作不能停,例如農民收割蔬果,運送到批發倉庫,然後再分發至超市,食品雜貨店,這樣才能保障民眾的生活。

紐森說:「我不想看到這些必要服務停頓,醫療服務停頓,我們必須謹慎,我認為我們能做到,有適當的身體距離,我們不用擔心關注封州問題。」

紐森還說,希望能有更多義工,參與州內食物庫的分發工作,服務有需要的家庭。

另外他也鼓勵民眾捐血,支援血庫,並希望民眾在居家抗疫期間,可以透過打電話的社交方式與鄰里溝通。

