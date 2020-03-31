加州州長呼籲退休或在學醫護協助抗疫（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

加州目前急需醫護人員參與對抗新冠肺炎疫情，州長紐森呼籲，不論退休還是在校的醫護學生，都加入醫療團隊協助抗疫，另外，紐森週一透過Facebook直播，回答Facebook創辦人Mark Zuckerburg夫婦所關注的疫情問題。

紐森在記者會上呼籲，凡是已退休的醫生護士，或醫護院校的在校生，甚至緊急救護人員，都可以加入州內醫護團隊，共同對抗新冠肺炎疫情。

州府已成立一個專門網站healthcorps.ca.gov，方便有志加入申請加入，並快速拿行醫執照。

紐森說：「我們會問你們一些基本問題，幫助你們重獲執照，幫助你們了解章程手續，讓你們可以快些出發，支援加州人民的需要。」

紐森表示，臨時加入抗疫團隊的醫護人員，政府會支付薪水，他希望這個Healthcorps計劃，可以增加最多37,000名有執照的醫護人員。

至於檢測套件是否足夠和快速，紐森澄清，有些報導並不屬實，研發和生產公司因缺少部分組件，還未能大批量投產，不過州府與相關公司一直保持密切聯繫，希望儘快批量生產。

紐森說：「一些宣傳能提升檢測能力10分鐘，家裡檢測45分鐘等等，能力規模並非如廣告所說，我說過我們才是施行者，我們有資源正密切與這些公司聯繫。」

加州目前公佈的確診案例是5,763宗，死亡案例135宗。

紐森週一還跟Facebook創辦人Zuckerburg夫婦視訊通話，他說州府已向州內各醫院分發3,260萬個N95口罩，並希望能生產一萬台呼吸機。

紐森說：「當你聽到大家說，成千上萬或幾十萬，他們跟你說的都不實際，我們需要的是上千萬上億，像加州這麼大的州要上億，我們需要10億雙手套。」

當紐森被問到為甚麼不採取完全封州政策，紐森說，一些必要工作不能停，例如農民收割蔬果，運送到批發倉庫，然後再分發至超市，食品雜貨店，這樣才能保障民眾的生活。

紐森說：「我不想看到這些必要服務停頓，醫療服務停頓，我們必須謹慎，我認為我們能做到，有適當的身體距離，我們不用擔心關注封州問題。」

紐森還說，希望能有更多義工，參與州內食物庫的分發工作，服務有需要的家庭。

另外他也鼓勵民眾捐血，支援血庫，並希望民眾在居家抗疫期間，可以透過打電話的社交方式與鄰里溝通。

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