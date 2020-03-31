紐約一天增200多人亡 州長指最壞情況未到（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

紐約的疫情最嚴峻，死亡人數一天之內激增200多宗，從週日965宗，飆升至1,218人死亡，紐約州長表示，最壞的情況還未到。

紐約州長Andrew Cuomo週一在曼克頓展覽中心Javits Center召開記者會，他說，疫情爆發最壞情況還未到，因此必須在風暴來臨前要做好準備。

Cuomo說：「這場戰役，軍隊就是醫療人員，這些軍隊正在為我們搏鬥。」

這個展覽中心很快改為做1,000張病床的緊急醫院，反映出紐約州的醫療系統正在緊急準備接收應付新一波的感染病人，紐約州目前的新冠病毒感染人數新增接近7,000宗，令到確診總數有近66,500宗，佔了五成半個案在紐約市。

在紐約市，有167名囚犯、114名懲教署職員，以及20名醫療人員確診感染，當中有兩名懲教署職員死亡。

在紐約，住院人數一天之內急升12%，達到接近1,000人，其中接近4分之1病人要入住靠呼吸機維持生命的深切治療部。

紐約州死亡個案一天之內激增200多宗,至今累計1,218人死亡，紐約州長表示，雖然住院人數繼續上升，但倍增的速度其實有下降趨勢，他又說，紐約州約有1%人口，即超過18.6萬人在今個月接受病毒檢測，而這個檢測速度比其他州快很多。

消息指出，在疫情未傳到美國之前，紐約州的醫院正面對4億元的經費削減，大大打擊前線醫療人員的抗疫士氣。

較早時，一艘有1,000張病床的海軍醫療船Comfort號已經抵達紐約市港口，這艘醫療船的設計不是用來治療病毒感染者，而是收治他病症的人，以便醫院騰空病床來接收新型肺炎病人。

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