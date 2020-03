紐約一天增200多人亡 州長指最壞情況未到（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

紐約的疫情最嚴峻,死亡人數一天之內激增200多宗,從週日965宗,飆升至1,218人死亡,紐約州長表示,最壞的情況還未到。

紐約州長Andrew Cuomo週一在曼克頓展覽中心Javits Center召開記者會,他說,疫情爆發最壞情況還未到,因此必須在風暴來臨前要做好準備。

Cuomo說:「這場戰役,軍隊就是醫療人員,這些軍隊正在為我們搏鬥。」

這個展覽中心很快改為做1,000張病床的緊急醫院,反映出紐約州的醫療系統正在緊急準備接收應付新一波的感染病人,紐約州目前的新冠病毒感染人數新增接近7,000宗,令到確診總數有近66,500宗,佔了五成半個案在紐約市。

在紐約市,有167名囚犯、114名懲教署職員,以及20名醫療人員確診感染,當中有兩名懲教署職員死亡。

在紐約,住院人數一天之內急升12%,達到接近1,000人,其中接近4分之1病人要入住靠呼吸機維持生命的深切治療部。

紐約州死亡個案一天之內激增200多宗,至今累計1,218人死亡,紐約州長表示,雖然住院人數繼續上升,但倍增的速度其實有下降趨勢,他又說,紐約州約有1%人口,即超過18.6萬人在今個月接受病毒檢測,而這個檢測速度比其他州快很多。

消息指出,在疫情未傳到美國之前,紐約州的醫院正面對4億元的經費削減,大大打擊前線醫療人員的抗疫士氣。

較早時,一艘有1,000張病床的海軍醫療船Comfort號已經抵達紐約市港口,這艘醫療船的設計不是用來治療病毒感染者,而是收治他病症的人,以便醫院騰空病床來接收新型肺炎病人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。