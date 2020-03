【KTSF】

北灣Marin縣週一下午通報,至少再多3人死於新型肺炎,以及新增6宗個案。

Marin縣累計有99宗確診個案,自疫情爆發以來,已有4人死於新型肺炎。

確診個案中,有36人年齡介乎50至64歲,27人年齡在65歲以上,21人年齡介乎35至49歲,11人年齡介乎19至34歲,4人年齡介乎零至18歲。

病者中,男性佔六成,女性佔四成。

