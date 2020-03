【KTSF 蔡璐陽報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市長辦公室週一發表聲明,將採取一系列措施,幫助租房者在疫情期間仍然有房可住。

鑑於疫情持續蔓延,奧克蘭市的居家抗疫令也相應地延長,這使許多租房的民眾都無法正常工作,令他們無錢繳租金。

因此,奧克蘭市府啟動一個項目,名為『保住奧克蘭房屋』(Keep Oakland Housed),來幫助市民渡過難關。

其中具體內容包括:暫時禁止逼遷住宅以及商業租客,直到5月31號;在抗疫期間,暫時不許房東提出高於奧克蘭消費者物價指數CPI 3.5%的加租幅度;在抗疫期間若有租客因與新冠病毒有關原因而無法及時交付租金,房東也不得對其罰款;而拖欠的租金應在抗疫緊急情況結束後交清。

