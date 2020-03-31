日本確診人數突破2千 東京政府促中央頒布全國緊急事態

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日本本土感染新型肺炎人數突破2,000人，首都東京急增78人染病，東京政府促請中央決定是否頒布全國緊急事態。

東京是日本疫情最嚴重地方，增至500多人感染新型肺炎，佔全國案例4分1，仍然有多宗個案未追蹤到源頭。

東京都知事小池百合子到首相府晤安倍晉三，要求對方以東京疫情數據做參考，決定是否發布全國緊急事態。

小池百合子說：「東京已到了大爆發的危險邊緣，我們嘗試防止這情況出現，嘗試防止病毒擴散，現需國家作出決定。」

繼東京後，第二大城市大阪，府知事吉村洋文也呼籲民眾，避免到夜總會、酒吧和卡拉OK等娛樂場所，稱人群聚集會導致疫情大爆發。

不過經濟大臣就表明，現時無須發布緊急事態，稱東京和大阪等大城市「封城」，會對經濟有巨大影響。

因應國內疫情升溫，副首相麻生太郎不會再出席，由安倍領導的防疫會議，以避免最高級的兩名官員，一旦同時染病，會影響政府運作。

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