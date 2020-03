日本確診人數突破2千 東京政府促中央頒布全國緊急事態

【有線新聞】

日本本土感染新型肺炎人數突破2,000人,首都東京急增78人染病,東京政府促請中央決定是否頒布全國緊急事態。

東京是日本疫情最嚴重地方,增至500多人感染新型肺炎,佔全國案例4分1,仍然有多宗個案未追蹤到源頭。

東京都知事小池百合子到首相府晤安倍晉三,要求對方以東京疫情數據做參考,決定是否發布全國緊急事態。

小池百合子說:「東京已到了大爆發的危險邊緣,我們嘗試防止這情況出現,嘗試防止病毒擴散,現需國家作出決定。」

繼東京後,第二大城市大阪,府知事吉村洋文也呼籲民眾,避免到夜總會、酒吧和卡拉OK等娛樂場所,稱人群聚集會導致疫情大爆發。

不過經濟大臣就表明,現時無須發布緊急事態,稱東京和大阪等大城市「封城」,會對經濟有巨大影響。

因應國內疫情升溫,副首相麻生太郎不會再出席,由安倍領導的防疫會議,以避免最高級的兩名官員,一旦同時染病,會影響政府運作。

