意大利、西班牙疫情稍緩 封鎖令延長至復活節

意大利、西班牙和德國巴伐利亞均延長限制民眾外出至4月復活節假期。

穿上保護裝備,檢查清楚沒有罅隙,再由同事幫忙於保護衣寫上姓名,這班西班牙醫護準備就緒上戰場,到隔離新型肺炎病人的深切治療部,不時為病人調整姿勢,讓呼吸更容易,還要消毒病床;要對外溝通,就要隔著玻璃,依靠紙筆和對講機。

西班牙外相岡薩雷斯表示,深切治療部承受的壓力仍然是國家最大的挑戰,當地17個區中,至少6個區的深切治療部病床爆滿,3個區接近極限。這間位於加泰羅尼亞的醫院就增加了病床數量3倍。

本來屬於區政府工作,首府巴塞羅那主動請纓,派消防員消毒安老院,當地超過一半安老院出現確診個案。

首都馬德里週一中午,地區政府總部外下半旗,為死者致哀,國會通過延長緊急狀態令至4月12日。衛生部門指,限制民眾外出後,確診個案的單日增幅大約是一成二,比落實措施前後數日的兩成低。

歐洲另一重災區意大利,無論全國還是疫情最嚴重的北部倫巴第,過去一天新增確診數字均是約半個月以來最低。

衛生部門與專家開會後,決定延長原定週五結束的封鎖令至4月12日。

世衛形容意大利和西班牙疫情有緩和跡象,但不可掉以輕心。

