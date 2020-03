【KTSF 劉瑩報導】

南灣Morgan Hill和聖荷西有可負擔租賃公寓現正開放輪候名單。

Morgan Hill的公寓位於Del Monte Ave 16480號,臨近Monterey Road,現有兩至五睡房單位輪候名單接收申請,面積從896至1,400平方呎不等,月租最低1,586元,最高2,624元.

申請人年收入將根據家庭人數及申請房間數有所不同,最高不能超過136,920元。

聖荷西的公寓位於McLaughlin Ave 1150號,臨近Story Road,現有一睡房單位,輪候名單接受申請,面積有560平方呎,月租最低1,261元,最高1,319元,申請家庭年收入最高不得超過46,125元。

兩公寓輪候名單暫無申請截止日,詳情請點擊:

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。