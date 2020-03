聖荷西華裔女子到超市購物遭粗暴言語攻擊（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

一名住在南灣聖荷西市的華裔女子,週六前往超市購物,在排隊過程遭到粗暴的言語攻擊。

「你看起來笨又讓人討厭,你要怎樣,所以我說討厭亞裔,因為他們笨又令人討厭。」

當事人派克太太,接受電話採訪時講述當時情況,她星期六下午1點,在聖荷西Alameda的Whole Food超市排隊,想回去車上拿購物袋,問排在後面的一對情侶,是否願意幫她保留位置,回來後被一名男子插隊。

派克太太說:「回到隊伍的時候,口頭攻擊我的男士,他就趁機會排到我後面去了,然後我跟我後面的情侶看著他,我們說隊伍的尾端不在這裡,在後面,然後他就抓著我,然後用各種言語攻擊我。」

她說該名男子從頭到尾一直以粗話罵她,還說恨亞裔,他們又笨又讓人討厭,最後還攻擊當事人。

當事人說,隊伍一直往前走,對方不停的罵,她有跟超市員工反映,但員工反而問她:「你到底要不要進去?」

派克太太說:「我在挑東西拿一些蔬菜的時候,超市的員工就讓他進來,那個人有看到我,又丟下了一堆罵我的話,然後剛好有超市員工在我旁邊,我說你們看到了,你們打算怎麼辦,最後是有派一名警衛跟我購物,然後等我結完帳,那個警衛等我把東西放到車上,看著我離開。」

當事人當時有戴口罩跟手套,在新冠病毒疫情敏感的時刻,不免讓她覺得是否因為是亞裔而遭到辱罵。

派克太太說:「我覺得很大的可能,我來灣區很久,幾乎沒有碰過這種事情,就算偶爾也是很細微,你會覺得自己好像被歧視,可是沒有這麼正面的衝擊。」

當事人回家後有打電話報警,警方派了3名警員到她家做筆錄,警方表示其實當下超市應該立刻報警,警方才能立刻趕來解決。

派克太太說,願意把自己的經歷公開,主要目的是:「提醒大家出門要小心,最好做自己在心裡演練,如果碰到這種事,應該怎麼做比較適當。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。