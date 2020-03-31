聖荷西華裔女子到超市購物遭粗暴言語攻擊（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

一名住在南灣聖荷西市的華裔女子，週六前往超市購物，在排隊過程遭到粗暴的言語攻擊。

「你看起來笨又讓人討厭，你要怎樣，所以我說討厭亞裔，因為他們笨又令人討厭。」

當事人派克太太，接受電話採訪時講述當時情況，她星期六下午1點，在聖荷西Alameda的Whole Food超市排隊，想回去車上拿購物袋，問排在後面的一對情侶，是否願意幫她保留位置，回來後被一名男子插隊。

派克太太說：「回到隊伍的時候，口頭攻擊我的男士，他就趁機會排到我後面去了，然後我跟我後面的情侶看著他，我們說隊伍的尾端不在這裡，在後面，然後他就抓著我，然後用各種言語攻擊我。」

她說該名男子從頭到尾一直以粗話罵她，還說恨亞裔，他們又笨又讓人討厭，最後還攻擊當事人。

當事人說，隊伍一直往前走，對方不停的罵，她有跟超市員工反映，但員工反而問她：「你到底要不要進去？」

派克太太說：「我在挑東西拿一些蔬菜的時候，超市的員工就讓他進來，那個人有看到我，又丟下了一堆罵我的話，然後剛好有超市員工在我旁邊，我說你們看到了，你們打算怎麼辦，最後是有派一名警衛跟我購物，然後等我結完帳，那個警衛等我把東西放到車上，看著我離開。」

當事人當時有戴口罩跟手套，在新冠病毒疫情敏感的時刻，不免讓她覺得是否因為是亞裔而遭到辱罵。

派克太太說：「我覺得很大的可能，我來灣區很久，幾乎沒有碰過這種事情，就算偶爾也是很細微，你會覺得自己好像被歧視，可是沒有這麼正面的衝擊。」

當事人回家後有打電話報警，警方派了3名警員到她家做筆錄，警方表示其實當下超市應該立刻報警，警方才能立刻趕來解決。

派克太太說，願意把自己的經歷公開，主要目的是：「提醒大家出門要小心，最好做自己在心裡演練，如果碰到這種事，應該怎麼做比較適當。」

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