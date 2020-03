【KTSF】

聯邦食品藥物管理局(FDA)在週末時批出緊急使用許可,准許兩種瘧疾藥物用作治療新型肺炎。

此舉令當局可以更容易把藥物加進戰略儲備,可以在現時的公共衛生緊急時使用。

根據實驗室測試和在人體上的有限度研究,這兩種藥物氯喹和羥氯喹,被認為是有可能可治療新型肺炎,FDA因此批准醫生在臨床實驗不可行的情況下,向住院的年輕和成人新型肺炎患者處方和分發這兩種藥。

FDA之前已經批准紐約州基於同情心,向極度危殆的病人使用阿奇黴素和羥昌氯喹的雞尾酒療法,雖然得到FDA批准,但這並不表示當局承認有關藥物對治療新型肺炎有效。

