道瓊斯首季表現歷來最差 華爾街預示經濟前景黯淡

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市週二尾市出現大量拋售，以致股市由升轉跌，道瓊斯第一季的表現是有紀錄以來最差的。

美股在尾段湧現拋售，因為肺炎疫情在美國迅速蔓延，市場擔心，預期中出現的經濟衰退可能比想像中更差，道瓊斯週二下跌1.84%，跌了410點，跌至21,000點水平，S&P 500下跌1.6%，Nasdaq就下跌接近1%，跌至7,700點水平。

以整個第一季度來計，道指累積跌了23%，是有紀錄以來第一季度最大跌幅，S&P 500累積跌了1.6%，Nasdaq也累積跌了接近1%。

肺炎疫情在美國蔓延，似乎還未見到盡頭，雖然預期國會和聯儲局可能會繼續出手救市，但華爾街警告，經濟前景可能會更加黯淡。

投資大行Goldman Sachs高盛預期，美國第一季GDP將會收縮9%，第二季GDP將會收縮34%。

期油就繼續徘徊在低位，紐約期油每桶仍然保持在20元，是有紀錄以來單一個季度最大跌幅，在今個月，WTI和布蘭特原油期貨價格已經大跌超過五成，主要是全球對原油的需求大減。

在居家抗疫令下，零售業冷清清，市道慘淡經營，繼Macy’s之後，另一間百貨店JC Penney週二表示，為了進一步削減成本開支，公司大部份的時薪員工週三開始將會放無薪假期，公司總部以及月薪的店面員工，就會由本星期六開始放無薪假期，供應鏈和物流中心約9萬名員工，早在十天前已經開始放無薪假。

JC Penney和Kohl’s兩間百貨店就繼續關門，直至另行通告為止。

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