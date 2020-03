道瓊斯首季表現歷來最差 華爾街預示經濟前景黯淡

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市週二尾市出現大量拋售,以致股市由升轉跌,道瓊斯第一季的表現是有紀錄以來最差的。

美股在尾段湧現拋售,因為肺炎疫情在美國迅速蔓延,市場擔心,預期中出現的經濟衰退可能比想像中更差,道瓊斯週二下跌1.84%,跌了410點,跌至21,000點水平,S&P 500下跌1.6%,Nasdaq就下跌接近1%,跌至7,700點水平。

以整個第一季度來計,道指累積跌了23%,是有紀錄以來第一季度最大跌幅,S&P 500累積跌了1.6%,Nasdaq也累積跌了接近1%。

肺炎疫情在美國蔓延,似乎還未見到盡頭,雖然預期國會和聯儲局可能會繼續出手救市,但華爾街警告,經濟前景可能會更加黯淡。

投資大行Goldman Sachs高盛預期,美國第一季GDP將會收縮9%,第二季GDP將會收縮34%。

期油就繼續徘徊在低位,紐約期油每桶仍然保持在20元,是有紀錄以來單一個季度最大跌幅,在今個月,WTI和布蘭特原油期貨價格已經大跌超過五成,主要是全球對原油的需求大減。

在居家抗疫令下,零售業冷清清,市道慘淡經營,繼Macy’s之後,另一間百貨店JC Penney週二表示,為了進一步削減成本開支,公司大部份的時薪員工週三開始將會放無薪假期,公司總部以及月薪的店面員工,就會由本星期六開始放無薪假期,供應鏈和物流中心約9萬名員工,早在十天前已經開始放無薪假。

JC Penney和Kohl’s兩間百貨店就繼續關門,直至另行通告為止。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。