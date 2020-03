CNN主播Chris Cuomo確診新型肺炎

【KTSF】

紐約州州長的弟弟、CNN有線新聞台主播Chris Cuomo週二宣布確診新型肺炎,他說雖然患病,但仍會在家中的地下室繼續做節目。

Cuomo在推文中表示,他有發燒、發冷和氣促的病徵,他希望沒有把病毒傳播給孩子和妻子Christina。

Cuomo說近日曾接觸一些之後被確診的人士。

Cuomo現年49歲,兄長是紐約州州長Andrew Cuomo,後者近日因為交待紐約州的新型肺炎疫情而成為廣受關注的政治人物。

州長在週二的新聞發布會中談到弟弟時說:「他是一個真正的好男人,他也是我最好的朋友。」

州長說,弟弟年輕,體格強壯,雖然不是他所想般強壯,但他不會有事。

州長也說,他曾責備弟弟兩週前,竟安排88歲母親到訪弟弟家。

