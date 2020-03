【有線新聞】

香港大學專家估計,中國內地12月初開始有新型肺炎感染個案,推算實際總個案多於23萬宗。

中國內地自1月初開始有確診個案,目前累積個案超過8萬宗。

港大公共衛生學院教授高本恩表示,很多人染病後一段時間才發病和入院,確診數字未能實際反映何時開始被感染。

他估計,中國內地12月初已開始有感染個案,他又根據鑽石公主號有10%確診患者無病徵,估計內地有不少病徵輕微的患者沒有到醫院求診或做測試,加上當地的檢測不足,推算12月至2月的總感染個案多於23萬宗。

他亦估計香港有一些未被發現的感染個案,但數量不多。

