根據加州教育總監週二向各大校區發出的信件,加州的公立學校很大可能無法在本學年結束前復課。

教育總監Tony Thurmond在信中說,基於目前的安全考慮,以及需要遵從的社交距離指引,相信我們的學生很可能將無法在本學年結束前返回學校上課。

但Thurmond強調,這並不代表教學就此結束,學校將會集中精力透過遙距教育向學生教學。

另外,加州州長紐森在週二舉行的新聞發布會也表示,公立學校不大可能在本學年結束前重開。

