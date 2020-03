【KTSF】

灣區多個縣區的衛生官員週二宣布,現行的居家抗疫令將會延長至5月3日,希望能阻截新型冠狀病毒在區內散播。

現行的居家抗疫令原應於4月7日結束,新頒布的居家抗疫令將於週二下午11時59分生效,涵蓋灣區6縣,包括Alameda、Contra Costa、Marin、舊金山、San Mateo、Santa Clara縣,以及柏克萊市。

縣衛生官員說,新頒布的居家抗疫令,是要配合州長紐森於3月19日頒布的居家抗疫令,州府的居家抗疫令並無設定時限。

截至週二早上,灣區共有7,414宗確診個案,造成149人死亡。

