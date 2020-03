英國確診病例近2萬宗 政府指或要半年才完全解封

【有線新聞】

英國增至近2萬人確診新型肺炎、逾1,200人死亡,當局宣布「全國情況緊急」,或要多待半年才能完全解除封鎖措施,恢復正常生活。

英國連續兩天傳出醫護感染新型肺炎死亡的消息,萊斯特一名55歲耳鼻喉科副顧問醫生上週六晚上離世,英國傳媒指他過去數週沒有接觸病人。

全國單日再多200多宗死亡病例,因應疫情嚴峻,自二戰後英國再次宣布「全國情況緊急」,各地區政府、緊急部門和衛生部門高層將組成戰略協調中心,調動軍人運送保護衣、口罩等物資,到全國5萬多間公共醫院、診所及藥房。

上週確診、正自我隔離的首相約翰遜,改編已故前首相戴卓爾夫人名言,呼籲大家繼續遵守抗疫措施:「疫情危機已證明一件事,社會這東西確實是存在的。」

英國疫情未見緩和,衛生部醫療官員警告當地染病死亡人數未來一兩週會進一步增加,可能要3至6個月才能逐步放寬封鎖措施,讓民眾逐步回歸正常生活,但強調不會「封城」半年。

仍然有人不聽勸諭。周六東北部打比郡有25人包括小童在家中舉辦卡拉OK派對,警方到場驅散並警戒主辦人。

《泰晤士報》引述政府文件,若警隊內多人受感染,只能處理「重大事件」,未必夠人手處理偷竊、打鬥等日常案件。

