特朗普延長社交指引至4月底 專家指美國可能有20萬人死

美國至今有近14萬人感染新型肺炎,逾2,400人死亡,特朗普總統宣布延長保持社交距離的指引至下月底,將於週二作出相關的重要公布,又指研究顯示疫情高峰將至。

特朗普說:「高峰,即死亡率的最高點,記住這點,可能於兩週內到來,沒有任何事情比未竟全功先言勝更差劣,那將會是最大的失敗,所以未來兩周及這段期間,人人緊守指引是很重要的,大家表現愈好,夢魘愈快終結,所以我們會延長指引到4月30日,以阻遏疫情蔓延。」

有白宮抗疫小組專家指,美國疫情最終可能導致全國10至20萬人死亡。

國家過敏及傳染性疾病研究所所長福奇接受專訪時提到,根據傳染病學模型推論,美國可能會有數百萬人染病,即是死亡人數會有10萬至20萬。但他強調模型用上許多假定因素,準確度要看這些假定是否成立,又指實情往往是在最佳及最壞的假設之間。

福奇又指過半新感染的病例源頭是紐約市,並透露了總統特朗普決定紐約等三個州不用隔離的一些內幕,指白宮內有激烈討論,他指團隊向特朗普建議發出強烈提示會好些,因強制隔離整個州可能會造成更大難題,亦可能打擊抗疫士氣。

紐約州州長科莫則決定,延長「居家令」至下月15日,又批評特朗普的說法引起恐慌。

科莫說:「昨晚我們在對抗兩件事,在對抗病毒,也在對抗恐懼,我已數不清有多少人撤夜來電,問總統登上直升機前提到強制隔離的說法,如你有聽到他的說法,便知道沒有結論,大家都很緊張,那確讓人恐慌,他們打算漏夜離城。」

科莫的民主黨黨友、眾議院議長佩洛西則指特朗普起初淡化疫情,是疫情導致這麼多人喪命的因素之一。

