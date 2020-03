【KTSF】

東京奧組委主席森喜朗週一宣布,東京奧運將延期至明年7月23日揭幕,8月8日閉幕。

東京奧運原定今年7月23日舉行,受新型肺炎疫情影響,國際奧委會與東京奧組委上週決定把舉辦日期延後,至週一宣布延期一年舉行。

殘奧運動會也延後至8月24日至9月5日舉行。

