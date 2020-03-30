租客如確診新型肺炎 房東或其他租客是否有權知道

【KTSF 歐志洲報導】

灣區租客眾多，在疫情衝擊的環境中，要是有租客染病，其他租客有沒有權利知道？而房東又是否有權利知道租客中有人染病？

個人隱私和公共安全，哪個比較重要？加州法例不准許房東問租客關於健康方面的問題，KPIX新聞台訪問的一些灣區居民表示，染病租客是否要告訴其他租客，應該是個人的決定，有人認為要是告訴其他租客可能會被歧視。

一些租客表示，要是染病會告知房東，因為這會促使房東徹底清潔公寓，也有租客表示，因為自己有長期病症，因此會特別小心。

一些地產律師指出，要是租客自願透露病情，房東是應該告訴其他租客，但是就不應該說出是哪個租客或哪間公寓，房東的做法不應該促使其他租客恐慌，但也不應該增加其他人的染病風險。

現有的加州法例列明，即使房東知道某名租客的病情，他們是沒有必要向其他租客透露這些資料，但道德上是否透露則取決於個別房東。

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