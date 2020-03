租客如確診新型肺炎 房東或其他租客是否有權知道

【KTSF 歐志洲報導】

灣區租客眾多,在疫情衝擊的環境中,要是有租客染病,其他租客有沒有權利知道?而房東又是否有權利知道租客中有人染病?

個人隱私和公共安全,哪個比較重要?加州法例不准許房東問租客關於健康方面的問題,KPIX新聞台訪問的一些灣區居民表示,染病租客是否要告訴其他租客,應該是個人的決定,有人認為要是告訴其他租客可能會被歧視。

一些租客表示,要是染病會告知房東,因為這會促使房東徹底清潔公寓,也有租客表示,因為自己有長期病症,因此會特別小心。

一些地產律師指出,要是租客自願透露病情,房東是應該告訴其他租客,但是就不應該說出是哪個租客或哪間公寓,房東的做法不應該促使其他租客恐慌,但也不應該增加其他人的染病風險。

現有的加州法例列明,即使房東知道某名租客的病情,他們是沒有必要向其他租客透露這些資料,但道德上是否透露則取決於個別房東。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

