特朗普簽署通過刺激經濟法案 失業救濟加碼

為了應對肺炎疫情對經濟的衝擊,包含2.2萬億元紓困的刺激經濟法案,先後在國會參眾兩院表決通過後,特朗普總統已經簽署法案生效,當中包括派錢和貸款給商業。

這個因應疫情的刺激經濟法案,是美國歷來最大筆的紓困方案,在國會參眾兩院通過後,特朗普總統隨即簽署生效。

法案的派錢要點包括有2,500億元直接派錢給美國有納稅的居民,每人1,200元,已婚夫婦2,400元,每個合資格的17歲以下未成年人士可以拿500元,派錢多少是根據稅表上經過扣減後的AGI收入來計。

如果單身收入高過9.9萬元,已婚夫婦超過19.8萬元,就沒有資格拿,有關方面估計,約有1.4億個家庭受惠。

此外,失業人士除了可以申領州府的失業金外,還可以領取聯邦每星期600元,最多4個月。

有財困的商業可以申請免息貸款、稅務優惠等緊急援助。

此外,州和地方政府可獲撥款1,500億元來抗疫,聯邦也會撥款1,000億元給醫院和健保機構,航空業的紓困金有580億元。

僱主和自僱人士也得益,他們可以押後一兩年分期支付6.2%薪資稅。

