舊金山死亡人數增至5人 加州疫情或4月底見頂

舊金山週日新增32宗確診個案,死亡人數再多一人至5人,至於灣區疫情最嚴重的南灣Santa Clara縣,一夜之間多了5人死亡,Santa Cruz縣週日出現首宗死亡個案,有科學家估計,加州的疫情或會於4月底到頂,平均每天的死亡人數有機會達150人。

舊金山衛生局宣布,市內週日新增32宗確診個案,累計340宗,再多一人死亡,總死亡人士增至5人。

局方透露,早前爆發集體感染的Laguna Honda醫院,再多一名病人感染,總計有7名職員及兩名病人確診,他們全部的情況良好,確診的職員中,其中5人負責護理病人。

衛生局指,現正追查確診者的密切接觸者,包括進行檢測,而整個醫院已經關閉及隔離當中。

南灣Santa Clara縣的確診個案突破600宗,週日新增55宗確診,累計646宗,感染個案繼續是灣區最多,而週六縣內一天多了5人死亡,累計死亡個案升至25宗。

Santa Cruz縣衛生局週日證實縣內出現首宗死亡個案,死者是年約70歲的男性,他本身有其他疾病紀錄,於3月19日入院,徵狀包括發燒及呼吸困難,Santa Cruz週日新增兩例,累計41宗。

東灣Contra Costa縣新增7宗,累計達175宗,死亡人數在過去週末增加一人至3人,Alameda縣有254宗,7人死亡。

灣區的累計死亡人數上升至48人,確診個案近1,800宗,一名華盛頓大學的教授,利用電腦計算出多個關於加州疫情的可能性,包括疫情到4月底見頂,平均死亡人數是每日150人,疫情控制順利的話,每天的死亡人數可能是兩人,最差的情況,加州每日的死亡人數可能高達370人。

