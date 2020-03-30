舊金山死亡人數增至5人 加州疫情或4月底見頂

【KTSF】

舊金山週日新增32宗確診個案，死亡人數再多一人至5人，至於灣區疫情最嚴重的南灣Santa Clara縣，一夜之間多了5人死亡，Santa Cruz縣週日出現首宗死亡個案，有科學家估計，加州的疫情或會於4月底到頂，平均每天的死亡人數有機會達150人。

舊金山衛生局宣布，市內週日新增32宗確診個案，累計340宗，再多一人死亡，總死亡人士增至5人。

局方透露，早前爆發集體感染的Laguna Honda醫院，再多一名病人感染，總計有7名職員及兩名病人確診，他們全部的情況良好，確診的職員中，其中5人負責護理病人。

衛生局指，現正追查確診者的密切接觸者，包括進行檢測，而整個醫院已經關閉及隔離當中。

南灣Santa Clara縣的確診個案突破600宗，週日新增55宗確診，累計646宗，感染個案繼續是灣區最多，而週六縣內一天多了5人死亡，累計死亡個案升至25宗。

Santa Cruz縣衛生局週日證實縣內出現首宗死亡個案，死者是年約70歲的男性，他本身有其他疾病紀錄，於3月19日入院，徵狀包括發燒及呼吸困難，Santa Cruz週日新增兩例，累計41宗。

東灣Contra Costa縣新增7宗，累計達175宗，死亡人數在過去週末增加一人至3人，Alameda縣有254宗，7人死亡。

灣區的累計死亡人數上升至48人，確診個案近1,800宗，一名華盛頓大學的教授，利用電腦計算出多個關於加州疫情的可能性，包括疫情到4月底見頂，平均死亡人數是每日150人，疫情控制順利的話，每天的死亡人數可能是兩人，最差的情況，加州每日的死亡人數可能高達370人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。