舊金山居家抗疫令將延長至5月1日 細節週二公布

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山的確診個案增加至374宗,死亡人數再多一人至6宗,市長布里德(London Breed)指,灣區7個縣的居家抗疫命令將會至少延長至5月1日,希望市民有心理準備,而Laguna Honda醫院的感染潮持續,至今已經有9名職員及兩名患者確診,聯邦政府及州府已經派遣醫護人員到醫院評估情況。

灣區的「就地掩護 居家抗疫」命令在3月17日開始,暫定在4月7日完結,規定市民如非必要切勿外出,市面上只有提供緊急服務的商鋪獲准營業。

舊金山市長布里德預告,由於灣區確診個案持續上升,衛生局週二會宣布這項命令至少會持續到5月1日,灣區5個縣及柏克萊市亦將於未來一至兩天宣布延長命令。

布里德表示,過去的週末,市民在海灘及公園聚集玩樂的情況已經大大減少,不過仍然有黑點,需要加強巡查,她感謝市民配合之餘,亦促請大家繼續遵守居家命令。

布里德說:「實際上 我們已經有改善,真的拯救了生命,我們可能仍未感受到這些措施的影響,或者到疫情完結後才知道,但最後我肯定大家會知道,因為我們所做的,大家所合作的,保持社交距離,是已經拯救了生命。」

舊金山週一新增34宗確診個案,累計374宗,有58人住院治療,再新增一個死亡案例,至今共有6人死亡。

衛生局透露,上星期開始爆發大規模感染的Laguna Honda醫院,再多兩名職員確診,至今已有9名職員及兩名患者受感染。

由於預計確診人數會增加,布里德上星期去信聯邦及州政府尋求協助,CDC隨即派遣兩名傳染病專科醫生及兩名流行病學專家,加上州府派出的兩名傳染病專科護士已經到達Laguna Honda醫院,評估醫院的情況,找出感染沿頭及傳播途徑。

布里德說:「這只是開始,我感恩我們所得到的援助,但我想講的是,這仍不足以解決Laguna Honda醫院的疫情,因此我們必定會繼續聯繫聯邦及州府的夥伴,為醫院的住客及職員尋求額外的支援。」

衛生局指,Laguna Honda醫院出現確診個案的兩個病房大約有120名病人,大部分的醫護及患者已經接受檢測,病房外有縣警駐守,防止病人出入,院方亦定時位患者及職員檢查身體。

對於舊金山加大(UCSF)醫院的急症室主管指,受惠於居家抗疫令,舊金山至今仍未出現嚴重的大規模爆發,相信市內的疫情或即將緩和,不過衛生局局長Grant Colfax指,現在談緩和言之過早,好像紐約一樣,一旦出現爆發,確診個案可以在幾天內以幾何級數增加,因此現時太早下定論。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。