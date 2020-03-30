舊金山居家抗疫令將延長至5月1日 細節週二公布

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山的確診個案增加至374宗，死亡人數再多一人至6宗，市長布里德（London Breed）指，灣區7個縣的居家抗疫命令將會至少延長至5月1日，希望市民有心理準備，而Laguna Honda醫院的感染潮持續，至今已經有9名職員及兩名患者確診，聯邦政府及州府已經派遣醫護人員到醫院評估情況。

灣區的「就地掩護 居家抗疫」命令在3月17日開始，暫定在4月7日完結，規定市民如非必要切勿外出，市面上只有提供緊急服務的商鋪獲准營業。

舊金山市長布里德預告，由於灣區確診個案持續上升，衛生局週二會宣布這項命令至少會持續到5月1日，灣區5個縣及柏克萊市亦將於未來一至兩天宣布延長命令。

布里德表示，過去的週末，市民在海灘及公園聚集玩樂的情況已經大大減少，不過仍然有黑點，需要加強巡查，她感謝市民配合之餘，亦促請大家繼續遵守居家命令。

布里德說：「實際上 我們已經有改善，真的拯救了生命，我們可能仍未感受到這些措施的影響，或者到疫情完結後才知道，但最後我肯定大家會知道，因為我們所做的，大家所合作的，保持社交距離，是已經拯救了生命。」

舊金山週一新增34宗確診個案，累計374宗，有58人住院治療，再新增一個死亡案例，至今共有6人死亡。

衛生局透露，上星期開始爆發大規模感染的Laguna Honda醫院，再多兩名職員確診，至今已有9名職員及兩名患者受感染。

由於預計確診人數會增加，布里德上星期去信聯邦及州政府尋求協助，CDC隨即派遣兩名傳染病專科醫生及兩名流行病學專家，加上州府派出的兩名傳染病專科護士已經到達Laguna Honda醫院，評估醫院的情況，找出感染沿頭及傳播途徑。

布里德說：「這只是開始，我感恩我們所得到的援助，但我想講的是，這仍不足以解決Laguna Honda醫院的疫情，因此我們必定會繼續聯繫聯邦及州府的夥伴，為醫院的住客及職員尋求額外的支援。」

衛生局指，Laguna Honda醫院出現確診個案的兩個病房大約有120名病人，大部分的醫護及患者已經接受檢測，病房外有縣警駐守，防止病人出入，院方亦定時位患者及職員檢查身體。

對於舊金山加大（UCSF）醫院的急症室主管指，受惠於居家抗疫令，舊金山至今仍未出現嚴重的大規模爆發，相信市內的疫情或即將緩和，不過衛生局局長Grant Colfax指，現在談緩和言之過早，好像紐約一樣，一旦出現爆發，確診個案可以在幾天內以幾何級數增加，因此現時太早下定論。

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