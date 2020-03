Santa Clara縣新增202宗確診 再多3死

【KTSF 陳嘉琪報道】

南灣Santa Clara縣週一錄得疫情爆發以來最大的升幅,新增202宗確診,累計達848宗,死亡人數再增加3人,灣區累計的確診個案超過2,200宗。

Santa Clara縣週一確診202宗新個案,比前一日激增三成,累計848宗,死亡人數增3人至28人。

縣衛生局解釋,新增個案包括是過去兩天未上報的個案,因此並不是單日激增。

不過縣府預計,隨著有更多人會接受檢測,縣內的個案會持續上升。

東灣Contra Costa縣新增12宗個案,累計187宗,死亡人數維持在3人。

Alameda縣累計有264宗確診個案,死亡人數是7人,柏克萊就有19宗確診。

至於中半島San Mateo縣有309宗感染個案,代表該區的聯邦眾議員Jackie Speier表示,縣內的醫護人員緊急需要100萬個口罩及100萬件防水保護衣,其他醫療物資,例如是面罩及漂白水等亦急需補給。

此外,灣區的交通方面,在居家抗疫期間,由於乘客人數大減,舊金山Muni的7條輕軌列車線從週一起改由巴士接載乘客,停靠的站點保持不變。

交通局表示,這有助於Muni將資源集中在清潔交通設施上,及派更多司機支援繁忙的社區巴士線路。

自疫情爆發以來,輕軌的載客量跌至不足平日的一成。

而Caltrain也從週一起將工作日班次縮減一半,班次間隔維持在30分鐘,取消Limited及Baby Bullet服務。

Golden Gate Transit從週一起削減12條工作日線路。

受影響的不單是公共交通,根據大都會交通委員會的數據,上週四過橋的汽車流量比去年同期下降了51%,而跌幅最大的是Dumbarton大橋,減少66%。

