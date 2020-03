佛州牧師舉行佈道會數百人出席 涉違居家抗疫令被捕

【KTSF】

佛羅里達州一名基督教牧師,因為在居家抗疫令實施期間,於週日舉行兩場有數百人參加的佈道會,他被指違反居家抗疫令被捕。

牧師Rodney Howard-Browne週一下午自行到Hernando縣執法當局自首,他被控非法集結和違反公眾衛生緊急令,保釋金定為500元。

不過該名牧師在Twitter上稱,教堂已進行消毒清潔,而教會是屬於必要服務之一,他指控傳媒煽動宗教偏見和仇恨,該名牧師也曾指,新型肺炎疫情完全被誇大。

根據佛州州長和Hernando縣頒布的居家抗疫令,公眾舉行的集會必須限於10人以下,以阻止新型肺炎傳播,當中包括宗教組織舉行的集會。

但從教會週日直播的視頻所見,歷時3個半小時的佈道會有多達數百人出席。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。