奧克蘭汽車失控撞4路人 一人斃命

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)週日晚發生奪命車禍,一輛汽車突然失控撞向站在路旁的4名路人,其中一人當場斃命,另外3人送院治療,司機懷疑是醉酒或藥後駕駛。

Alameda縣法醫處證實,死者是29歲奧克蘭男子Desmond King。

警方稱,事發於晚上6時51分左右,King當時與3名男子站在Bancroft Ave. 5450號的街道上,一輛灰色2013年Chevrolet Malibu汽車沿Bancroft Ave.西行,突然撞上停在路旁的一輛汽車,再撞向4人。

救護員到場後,證實King當場不治。

另外3名男子分別39歲、45歲和50歲,他們全部送院治療,兩人情況穩定,一人危殆。

肇事司機是一名29歲男子,居住在奧克蘭,他在車禍後一度逃離現場,警員稍後找到他,並將他拘捕。

警方相信司機是醉酒或藥後駕駛,暫時未知他車速有多快。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。