紐約皇后區醫院不勝負荷 貨車凍櫃充當臨時停屍間

全美疫情「震央」,是有3萬多人確診、700多人死的紐約市,皇后區多間醫院瀕臨「爆煲」,不僅病人、前線醫護亦欠缺物資,在該區長大的特朗普總統形容,沒見過如斯情況。

皇后區埃爾姆赫斯特醫院一名急症室醫生,向紐約時報講述疫情下前線苦況,呼吸機等裝備不足是最大挑戰,雖然有補給,但估計捱不了多久。

院方每天接到逾7,000通求助電話,要在戶外搭建臨時帳篷,替輕微病徵人士做檢測,確診比率高,曾於一日內有13名患者死亡,貨車凍櫃充當臨時停屍間。

醫護人員也自身難保,要重用口罩,甚至自製面罩,有護士形容大家猶如患上妄想症,害怕染病、傳染他人。

皇后區確診個案佔紐約市近3分之1,當中情況最嚴峻的,正是如埃爾姆赫斯特般新移民聚居、較貧窮的社區。

特朗普亦在皇后區長大。特朗普說:「我上週在電視看到醫院走廊放滿屍袋,要動用拖車、凍肉貨車安放遺體,數量實在太多了,我從沒見過如斯情形,從來只會在遙遠國度發生,而不是我們的國家。」

特朗普表示,首批80噸防護物資,包括13萬N95口罩、180萬外科口罩,週日由上海運抵紐約,但認為已提供過多支援,質疑不少州分囤積裝備。

