美國百貨龍頭Macy’s週一宣布,受新型肺炎疫情重創銷情下,旗下十多萬員工本週起將要無薪休假。

Macy’s在全美僱用約13萬僱員,在居家抗疫令實施下,Macy’s於3月18日起被迫關閉775間分店,這次無薪休假影響售貨員及倉務員等員工,這段期間,受影響員工仍享有健保福利。

Macy’s表示,目前只會維持最低的人力處理最基本的業務。

零售業實施無薪休假的政策,對美國經濟會帶來巨大影響,因為在美國,每4名工人就有一人在零售業工作。

