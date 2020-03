Instacart員工計劃週一罷工 斥資方未提供足夠保護

【KTSF】

居家抗疫期間,超市採購應用程式Instacart的員工計劃在週一發起全國大罷工。

總部位於舊金山的超市採購程式公司Instacart,專門幫用戶採購超市貨品,並送貨上門,隨著疫情的擴大,公司過去幾週訂單增長了150%。

但採購員對公司現時的薪酬及保護感到不滿,計劃在週一發起全國大罷工,要求公司為每筆訂單支付額外5美元的危險津貼,將小費設定由原本每筆訂單的5%增至10%,並提供個人防護裝備及酒精搓手液等。

公司在週日回應指,會為採購員分發安全裝備,小費則設定跟,客戶上一筆訂單的小費一樣,還承諾為他們延長產假,及為新型肺炎確診或隔離者提供14日帶薪休假。

不過協助員工發起罷工的組織對此表示不滿,堅持會發起罷工。

與此同時,Instacart近日也在招聘超過30萬員工。

