【有線新聞】

冰島出現全球首宗同時感染兩種新型冠狀病毒的病例。

冰島基因研究機構針對當地確診患者做研究,發現40種突變病毒,一名患者體內更存在兩種新型冠狀肺炎病毒,其中一種是變種,相信是全球首例「雙重感染者」病例。

專家推測新型冠狀病毒很可能隨著時間、宿主而變異,變種後的病毒可能更具殺傷力和傳染性。

