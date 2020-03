聯邦政府派錢在即 當局呼籲民眾慎防騙案

【KTSF】

隨著特朗普總統正式簽署總值6萬億元的刺激經濟方案,合資格的市民最快將於3星期內收到每人最多1,200元的現金經濟援助,不過聯邦調查局(FBI)及其他政府機構提醒市民,不要墮入騙案的陷阱。

政府官員表示,有騙徒在支票即將寄出之際,已想從多個途徑竊取市民的錢,包括透過不同方法,例如是電話、短訊、電郵甚至網站等得到大家的個人或財務資料。

每名合資格的美國市民,將最多獲得1,200元的現金援助,預計在未來3星期內收到,如果是在網上報稅的人士,國稅局可能將於更短時間內透過自動轉帳傳入大家的戶口。

有官員估計,騙案可能會假裝成政府人員聯絡大家,再詢問大家的個人資料。

聯邦政府提醒合資格拿到援助的人,在支票寄出後15天內會收到信件通知,當中包括一個國稅局的電話號碼,如果大家長時間後仍收不到款項,可以致電當局查詢。

