非牟利機構樂助會將免費派發10萬個口罩（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區新冠肺炎疫情告急，但醫療物資卻嚴重短缺，為幫助華裔社區有需要的人士，非牟利機構樂助會（SOW）最近購買到10萬個口罩，計劃於4月4日星期六免費派發給有需要的華裔居民。

由資深理財專家林修榮（Sau Wing Lam）與另外3人共同創辦的非牟利組織「樂助會」（Serving Others Worldwide, SOW），宗旨是在緊急事件發生時援助社區。

樂助會SOW透過特別的渠道，拿到了十萬個口罩，他們希望派發給有需要的民眾，在外出購物的時候使用，另外，他們也拿到了2,000個N95口罩，希望派發給有需要的醫護人員。

林修榮說：「但就不想大家一窩蜂拿這些口罩，因為現在隔離，需要每一個人之間有6呎距離，所以我們就由4月4日開始，我們就會派發這些口罩，但是按照一下的規則。」

想要領取口罩的市民，首先要致電預約登記，電話：(510) 256-5156。

林修榮說：「你首先要登記，我們就會給你一個日期和時間，並且會給你一個密碼，到時你就去到指定地方，你就可以拿到5個免費口罩。」

領取口罩的地點有兩個，一個是在舊金山華埠的中國信徒佈道會門市，另一個是在東灣奧克蘭的角聲社區福音中心。

林修榮說：「請大家不要囤積，你有需要的話，你就拿，但就千萬不要將口罩轉賣，我們不想在這個瘟疫的時候，大家有需要的時候做這種事情。」

林修榮表示，一次性醫用口罩，每人可以免費得到5個，但需要N95口罩的醫護人員，每個口罩需要付4美元，口罩先登記先得，直到這批派完為止。

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