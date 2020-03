非牟利機構樂助會將免費派發10萬個口罩（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區新冠肺炎疫情告急,但醫療物資卻嚴重短缺,為幫助華裔社區有需要的人士,非牟利機構樂助會(SOW)最近購買到10萬個口罩,計劃於4月4日星期六免費派發給有需要的華裔居民。

由資深理財專家林修榮(Sau Wing Lam)與另外3人共同創辦的非牟利組織「樂助會」(Serving Others Worldwide, SOW),宗旨是在緊急事件發生時援助社區。

樂助會SOW透過特別的渠道,拿到了十萬個口罩,他們希望派發給有需要的民眾,在外出購物的時候使用,另外,他們也拿到了2,000個N95口罩,希望派發給有需要的醫護人員。

林修榮說:「但就不想大家一窩蜂拿這些口罩,因為現在隔離,需要每一個人之間有6呎距離,所以我們就由4月4日開始,我們就會派發這些口罩,但是按照一下的規則。」

想要領取口罩的市民,首先要致電預約登記,電話:(510) 256-5156。

林修榮說:「你首先要登記,我們就會給你一個日期和時間,並且會給你一個密碼,到時你就去到指定地方,你就可以拿到5個免費口罩。」

領取口罩的地點有兩個,一個是在舊金山華埠的中國信徒佈道會門市,另一個是在東灣奧克蘭的角聲社區福音中心。

林修榮說:「請大家不要囤積,你有需要的話,你就拿,但就千萬不要將口罩轉賣,我們不想在這個瘟疫的時候,大家有需要的時候做這種事情。」

林修榮表示,一次性醫用口罩,每人可以免費得到5個,但需要N95口罩的醫護人員,每個口罩需要付4美元,口罩先登記先得,直到這批派完為止。

