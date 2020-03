布里德呼籲遭仇視對待受害人要向警方報案（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市長布里德週五呼籲,因為疫情而遭到仇視對待的人,要勇於向警方報案,她也透露,舊金山的居家抗疫令很有可能會延長,下星期市府將出台一項無息貸款計畫,幫助市內受疫情影響的小商業。

布里德週五透過Webex視訊會議app會見中文媒體,主動提到近期華裔因為疫情遭遇歧視的問題,說舊金山絕不允許排外仇視的偏見存在,當她聽聞非牟利機構發起的「停止憎恨亞太裔」報案中心,至今收到收到超過650宗跟新型肺炎疫情相關的反亞太裔案例,市長回應表示,目前並沒有任何人報案,她鼓勵受害人向警方舉報。

布里德說:「很不幸我們並未有任何向警方的報案,很重要的是,這個非牟利機構獲得並通報的資訊,應該協調向警方通報,我們才能展開調查,才能找到加害人負起責任,這樣才能告知大眾,此舉是不會被容忍的。」

布里德也首度透露,上週一發布的3星期居家抗疫令,到期之後,很可能會延長。

布里德說:「確診人數一直快速增加,因為我們測試的人更多了,我們希望盡量讓更多人檢測,不過檢測並非解決方式,而是要保持社交距離,看起來基於我們當前情況,延長居家抗疫令的可能性是非常可能。」

這場疫情對於舊金山的經濟會造成甚麼衝擊?布里德不諱言,這將會是非常慘重,也不知道觀光旅遊業何時才能恢復,她在稍早前舉行的疫情記者會回答本台提問時,也談到聯邦的刺激經濟方案對於舊金山的影響。

布里德說:「我們希望法案可以盡快幫助到舊金山居民,我們知道符合資格者可望在一兩週內收到支票,我們也期待透過加州政府可以取得資金支持,然後撥下來到各縣市,包括舊金山在內。」

對於因為疫情而陷入困境的小商業業主,布里德透露,目前正在尋找資金,擴大小商業紓困撥款,還預告會推出無息貸款,協助小商業度過難關。

布里德說:「我們有大約450萬元可用作貸款,這是一個無息貸款計畫,可以提供給小商業社區。」

這項無息貸款計畫的詳情,預計下星期會出台。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。