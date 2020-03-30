布里德呼籲遭仇視對待受害人要向警方報案（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市長布里德週五呼籲，因為疫情而遭到仇視對待的人，要勇於向警方報案，她也透露，舊金山的居家抗疫令很有可能會延長，下星期市府將出台一項無息貸款計畫，幫助市內受疫情影響的小商業。

布里德週五透過Webex視訊會議app會見中文媒體，主動提到近期華裔因為疫情遭遇歧視的問題，說舊金山絕不允許排外仇視的偏見存在，當她聽聞非牟利機構發起的「停止憎恨亞太裔」報案中心，至今收到收到超過650宗跟新型肺炎疫情相關的反亞太裔案例，市長回應表示，目前並沒有任何人報案，她鼓勵受害人向警方舉報。

布里德說：「很不幸我們並未有任何向警方的報案，很重要的是，這個非牟利機構獲得並通報的資訊，應該協調向警方通報，我們才能展開調查，才能找到加害人負起責任，這樣才能告知大眾，此舉是不會被容忍的。」

布里德也首度透露，上週一發布的3星期居家抗疫令，到期之後，很可能會延長。

布里德說：「確診人數一直快速增加，因為我們測試的人更多了，我們希望盡量讓更多人檢測，不過檢測並非解決方式，而是要保持社交距離，看起來基於我們當前情況，延長居家抗疫令的可能性是非常可能。」

這場疫情對於舊金山的經濟會造成甚麼衝擊？布里德不諱言，這將會是非常慘重，也不知道觀光旅遊業何時才能恢復，她在稍早前舉行的疫情記者會回答本台提問時，也談到聯邦的刺激經濟方案對於舊金山的影響。

布里德說：「我們希望法案可以盡快幫助到舊金山居民，我們知道符合資格者可望在一兩週內收到支票，我們也期待透過加州政府可以取得資金支持，然後撥下來到各縣市，包括舊金山在內。」

對於因為疫情而陷入困境的小商業業主，布里德透露，目前正在尋找資金，擴大小商業紓困撥款，還預告會推出無息貸款，協助小商業度過難關。

布里德說：「我們有大約450萬元可用作貸款，這是一個無息貸款計畫，可以提供給小商業社區。」

這項無息貸款計畫的詳情，預計下星期會出台。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。