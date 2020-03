【KTSF】

鑑於新型肺炎疫情尚未有緩和的跡象,灣區6縣及柏克萊市週一宣布,現行的居家抗疫令將會延長至5月1日。

現行的居家抗疫令原定4月7日結束,受影響的縣包括Alameda縣、Contra Costa縣、Marin縣、舊金山、San Mateo縣、Santa Clara縣和柏克萊市。

當局將於稍後公布,延長了的居家抗疫令,細節會否有所不同。

