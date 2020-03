居家抗疫實施後 灣區空氣品質明顯變好（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

自從開始3月17號以來,灣區甚至全加州民眾都要居家抗疫,外出車輛大幅減少,以致灣區空氣品質明顯變好。

灣區公路平日車水馬龍,經常大塞車,但自從全加州人都要居家抗疫以來,許多商業也暫停營業,導致外出的人大幅減少,車流量也明顯下降。

灣區空氣品質管理局表示,他們目前還沒有具體的車流量統計數字,因為需要一段時間,不過從灣區各大橋的車流量來看的確明顯下降,例如東灣的列治文大橋,車流量就減少了五成,而金門大橋則減少了六到七成。

灣區空氣品質管理局發言人Aaron Richardson說:「這令空氣品質顯著改善,我們認為交通流量減少七成,將使微粒污染減少約兩成,氮污染減少約四成。」

當局表示,車輛排放的廢氣煙塵,一般佔灣區空氣污染的三成,這些煙塵微粒進入肺部,容易引發心臟和肺部問題,而居家抗疫措施實施一星期以來,灣區因空氣污染死亡的案例明顯減少10宗,此外每年春季從3月至5月,也是灣區空氣品質最好的時段,因為雨水和風也有助潔淨空氣。

Richardson說:「這是一年中最清潔的時候,而且我們有一些良好的天氣系統,讓一切變得乾淨,但我們的確可以看到經濟活動停止帶來的影響。」

另外,居家抗疫至今,燃料排放的氮氧化物,以及化學物質也減少了四成,溫室氣體則減少兩成,過去一星期是今年至今,灣區空氣最清潔的一個星期,與居家抗疫前的一星期相比,奧克蘭的微粒污染下降了21%,聖荷西下降36%,舊金山下降最多是41%。

灣區空氣品質管理局表示,即使沒有實施居家抗疫措施,灣區空氣品質仍比其它地區好。

Richardson說:「在加州,灣區要比洛杉磯、San Joaquin山谷地區清潔,在夏季,灣區空氣低於臭氧標準20倍,比洛杉磯污染小四或五倍。」

當局預計,在居家抗疫令結束,學校、商業及各行各業都恢復運作後,空氣污染情況又會逐漸回升。

