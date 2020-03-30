居家抗疫實施後 灣區空氣品質明顯變好（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

自從開始3月17號以來，灣區甚至全加州民眾都要居家抗疫，外出車輛大幅減少，以致灣區空氣品質明顯變好。

灣區公路平日車水馬龍，經常大塞車，但自從全加州人都要居家抗疫以來，許多商業也暫停營業，導致外出的人大幅減少，車流量也明顯下降。

灣區空氣品質管理局表示，他們目前還沒有具體的車流量統計數字，因為需要一段時間，不過從灣區各大橋的車流量來看的確明顯下降，例如東灣的列治文大橋，車流量就減少了五成，而金門大橋則減少了六到七成。

灣區空氣品質管理局發言人Aaron Richardson說：「這令空氣品質顯著改善，我們認為交通流量減少七成，將使微粒污染減少約兩成，氮污染減少約四成。」

當局表示，車輛排放的廢氣煙塵，一般佔灣區空氣污染的三成，這些煙塵微粒進入肺部，容易引發心臟和肺部問題，而居家抗疫措施實施一星期以來，灣區因空氣污染死亡的案例明顯減少10宗，此外每年春季從3月至5月，也是灣區空氣品質最好的時段，因為雨水和風也有助潔淨空氣。

Richardson說：「這是一年中最清潔的時候，而且我們有一些良好的天氣系統，讓一切變得乾淨，但我們的確可以看到經濟活動停止帶來的影響。」

另外，居家抗疫至今，燃料排放的氮氧化物，以及化學物質也減少了四成，溫室氣體則減少兩成，過去一星期是今年至今，灣區空氣最清潔的一個星期，與居家抗疫前的一星期相比，奧克蘭的微粒污染下降了21%，聖荷西下降36%，舊金山下降最多是41%。

灣區空氣品質管理局表示，即使沒有實施居家抗疫措施，灣區空氣品質仍比其它地區好。

Richardson說：「在加州，灣區要比洛杉磯、San Joaquin山谷地區清潔，在夏季，灣區空氣低於臭氧標準20倍，比洛杉磯污染小四或五倍。」

當局預計，在居家抗疫令結束，學校、商業及各行各業都恢復運作後，空氣污染情況又會逐漸回升。

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