影評：《Curtiz》看經典電影《Casablanca》背後的戲劇

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

從好萊塢在二次大戰期間拍攝經典電影《Casablanca》的過程,透視導演複雜的一生。

正當美國珍珠港被日本空襲之際,好萊塢也正在拍攝一部關於一名女子和丈夫,受困於摩洛哥,要這名女子的前男友幫他們離開北非的故事。當時的攝影棚電影系統中,電影《Casablanca》的劇本還沒有完成就開鏡。從匈牙利移民到美國的導演Michael Curtiz,在好萊塢有一定的知名度。而他的地位也造就他大膽搞婚外情,和在攝影棚內欺凌他人的個性。拍攝《Casablanca》期間,Curtiz 在匈牙利生活時的女兒,為了要親近父親,也混入影棚當上臨時演員,並一度讓父親想重新建立兩人的父女關係。於此同時,戰爭的敏感期間,聯邦政府也派出人員來巡視電影的製作,要他將《Casablanca》愛國化。

電影帶觀眾進入這部經典作品背後的雜亂,除了面對影星的要求,Curtiz 如何對待影棚內外的人,甚至自己的女兒,也都只顧自我 差強人意。影片隱約展示導演的才華,以及他最後表達出對家人的關心。但缺點遠比優點多,促使這角色在影片絕大部分都難以討好。影片故事在攝影棚內的這段極短的時間發生,卻也給現代觀眾對這位歷史人物有限制的認識。

令人感到滿意的是影片的拍攝手法。一些鏡頭角度更將影片攝影藝術化和美化、大膽的黑白攝影,也給經典《Casablanca》獻上一絲敬意。

《Curtiz》帶觀眾了解好萊塢一段少為人知的故事。滿分五分中得三分半,有一定的欣賞價值。觀眾可以透過Netflix 串流平台,觀賞這部劇情片。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/81206000

